Quali sono le offerte del nuovo operatore italiano Elimobile? Si parte da 6,99 al mese

L’operatore telefonico virtuale Elimobile sta per arrivare: con il suo debutto ufficiale fissato al 16 maggio prossimo, il primo “Social Mobile Operator” del Belpaese introdurrà tre offerte mobili con tariffa a partire da 6,99 Euro al mese. Vediamo insieme i dettagli dei piani tariffari che mette a disposizione dei potenziali consumatori.

Recandosi sul sito ufficiale Elimobile non solo è possibile trovare in prima pagina il countdown al lancio con annesso video promozionale, ma anche le prime tre promozioni mobili per tutti i clienti interessati che effettueranno la portabilità entro il 15 giugno 2022. Scopriamole assieme nel dettaglio:

Piano Easy da 6,99 Euro al mese , con minuti di chiamate illimitati verso tutti, 100 SMS verso qualsiasi numero mobile e 100 Giga fino al 31/08/2022, che poi diventeranno 50 Giga. In UE otterrete 60 minuti di chiamate e 1 Giga al mese. L’attivazione costa 9,99 Euro e la prima ricarica 6,99 Euro, mentre la spedizione è gratuita.

Piano Elite da 9,99 Euro al mese , con chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS e 150 Giga fino al 31/08/2022, i quali diventeranno poi 120 Giga. In Roaming nell'Unione potrete utilizzare 1 Giga di Internet e 60 minuti di telefonate. L'attivazione costa sempre 9,99 Euro e la prima ricarica 6,99 Euro.

Piano Elite x12 da 95,99 Euro per un anno, con 100 SMS, chiamate illimitate, 120 Giga, attivazione gratuita e prima ricarica pari a 95,99 Euro.

Ognuno di questi piani consente di ottenere mensilmente un certo ammontare di elicoin, la moneta ufficiale della community Elisium che si ottiene tramite ricarica automatica, rinnovo mensile e correndo con Run with Me. In quest’ultimo caso riceverete 10 elicoin per chilometro, mentre Easy accrediterà 70 elicoin al mese e i piani Elite 100 Elicoin al mese, con bonus di 1000 Elicoin in caso di acquisto entro il 15 giugno 2022. Questa moneta potrà essere poi utilizzata per acquistare contenuti esclusivi della community, traffico telefonico bonus o ricariche.

Ricordiamo infine che Elimobile è un operatore virtuale basato su rete WindTre e con Internet in 4G.

A proposito di telefonia mobile, giusto oggi è tornata attiva l’offerta Very Special da 7,99 Euro al mese.