BASTA OFFERTE PACCO: Amazon fa SUL SERIO sull'ULTIMO DEI COMPATTI

Dopo avervi messo a conoscenza dell'offerta Amazon su un notebook da gaming ASUS, torniamo a trattare promozioni in ambito tecnologia relative al popolare store online. Si fa notare, infatti, uno sconto interessante sullo smartphone ASUS Zenfone 10, "l'ultimo dei compatti".

ASUS ZENFONE 10 in OTTIMO SCONTO su AMAZON

Il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo di 649,99 euro tramite Amazon, nelle colorazioni Rosso o Bianco. Si tratta del minimo storico, considerando anche che il prezzo più basso recente era stato di 749,99 euro (mentre il prezzo consigliato sarebbe di 849 euro, per un risparmio del 23%). L'offerta a tempo coinvolta, insomma, potrebbe fare gola a più di qualcuno.

D'altronde, come potete approfondire nella recensione di ASUS Zenfone 10, pubblicata nel 2023, il punto forte dello smartphone è rappresentato dalle dimensioni di appena 146,5 x 68,1 mm, con uno spessore di 9,4 mm e un peso di 172 grammi. Quello dei dispositivi compatti non è purtroppo più un trend seguito spesso dai produttori, tanto che nel 2024, come potete approfondire nella prova di Zenfone 11 Ultra, la stessa ASUS ha deciso di optare su un altro tipo di dimensioni.

