Queste sono le offerte di portabilità ho. disponibili a febbraio 2023

Chi non è riuscito ad accedere alla offerta speciale ho. da 6,99 euro al mese con 120 Giga dovrà accontentarsi di una tra le proposte ho. Mobile di febbraio 2023 per il cambio di operatore. Proprio come lo scorso gennaio, anche questo mese si parte da un prezzo base di 6,99 euro per il rinnovo.

Sul sito ufficiale ho. Mobile viene proposta in evidenza “tho. Che offerta!”, promozione invariata rispetto al primo mese del 2023: i clienti che provengono da operatori virtuali come Fastweb, CoopVoce, MVNO minori e Iliad, dunque, potranno accedere a minuti e messaggi illimitati, assieme a 200 Giga in 4G, a 9,99 euro al mese. La prima ricarica costa dieci euro e costituisce il prezzo totale per l’attivazione.

Gli stessi clienti potranno altrimenti optare per i piani ho. 100 Giga da 6,99 euro al mese, anch’esso con chiamate illimitate verso fissi e mobili da tutta Italia e SMS senza limiti, o ho. 150 Giga da 7,99 euro al mese, dallo stesso bundle dati a eccezione della componente Internet. L’attivazione resta gratuita e l’unico pagamento da effettuare online è quello per la prima mensilità.

Coloro che invece provengono da operatori come Very Mobile, TIM, Vodafone e WindTre potranno richiedere solo l’attivazione dei piani ho. 50 Giga a 11,99 euro al mese e ho. 150 Giga da 13,99 euro al mese, sempre e comunque con messaggi e chiamate senza alcun limite. Cambiano invece i costi per l’attivazione, pari a minimo 9 euro, ai quali vanno sommati i soldi necessari per il pagamento della prima ricarica.

