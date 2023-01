Tutte le offerte di portabilità ho. di gennaio 2023, anche con 200 Giga

Una settimana dopo avere visto nel dettaglio le offerte Kena di gennaio 2023 per la portabilità, torniamo a soddisfare coloro che vogliono cambiare operatore vedendo le offerte ho. Mobile disponibili a inizio 2023 sia per coloro che provengono da operatori principali, sia per coloro che sono clienti di operatori virtuali.

Sul sito ho. si trova da qualche settimana la promozione speciale “tho. Che offerta!”, la quale consente ai nuovi clienti di accedere a un piano da 9,99 euro al mese con 200 Giga di Internet in 4G, oltre a minuti e SMS illimitati. L’accesso è però limitato a coloro che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO; l’attivazione richiede poi il pagamento di 10 euro per la prima ricarica.

Sempre lo stesso bacino di utenza può accedere altrimenti ai piani ho. 100 Giga da 6,99 euro al mese e ho. 150 Giga da 7,99 euro al mese, sempre con chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale e, naturalmente messaggi illimitati. L’attivazione è gratuita anche in questi casi e richiede solo il pagamento della prima ricarica, rispettivamente da 7 e 8 euro.

Se invece siete clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile potete accedere esclusivamente ai due piani più costosi del portfolio ho.: stiamo parlando del piano da 50 Giga a 11,99 euro al mese e di quello da 150 Giga da 13,99 euro al mese, anche qui con SMS e minuti senza limiti. L’attivazione ha tuttavia un costo superiore, pari a minimo 9 euro a seconda dell’operatore di provenienza; a questa quota vanno aggiunti, naturalmente, i soldi per la prima ricarica.

