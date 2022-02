Quali offerte di portabilità ho. Mobile sono disponibili a febbraio 2022?

Mentre il mercato italiano della telefonia sente ancora lo scossone dell’annuncio della fibra Iliad - a proposito, ecco come attivare l’offerta Iliad FTTH per la casa -, altri operatori come ho. continuano a proporre varie opzioni di portabilità. Pertanto, vediamo le offerte ho. Mobile disponibili a febbraio 2022 per clienti di altri operatori.

Recandosi sul sito ufficiale ho. notiamo che non sembrano esserci cambiamenti rispetto al mese scorso. Per chi proverrà da operatori principali come TIM, Vodafone, WindTre e il virtuale Very Mobile, saranno disponibili un pacchetto da minuti/SMS illimitati e 50 Giga a 11,99 Euro al mese, oppure con 100 Giga a 13,99 Euro al mese, con attivazione e SIM dal costo complessivo pari a 9,99 Euro, più prima mensilità.

Per tutti coloro che vorranno attivare una SIM ho. da operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, Fastweb, Lycamobile, Tiscali e altri ancora, invece, saranno disponibili il piano da 5,99 Euro al mese con minuti/SMS senza limiti verso tutti e 50 Giga, o il piano da 120 Giga da 7,99 Euro al mese, entrambi con attivazione e SIM dal costo pari a 0,99 Euro.

I clienti che desiderano un nuovo numero possono optare per l’opzione da 50 Giga a 6,99 Euro al mese o 100 Giga a 8,99 Euro, entrambi con chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale e attivazione da 9,99 Euro. Infine, si segnala la disponibilità dell’offerta speciale da 8,99 Euro al mese con minuti/SMS illimitati e 150 Giga, attivabile solamente da clienti di alcuni operatori virtuali.

In conclusione, ricordiamo che è disponibile la promozione Vodafone di San Valentino Red Pro 5G.