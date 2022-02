Quali offerte di portabilità Iliad sono disponibili a febbraio 2022?

Dopo avere visto rapidamente le offerte di portabilità ho. Mobile disponibili sul mercato, spostiamoci verso l’orizzonte di un altro operatore virtuale per analizzare le sue proposte. Si parla del “fan favorite” d’origine francese: vediamo quali sono le offerte Iliad per portabilità attive a febbraio 2022.

Rispetto al mese scorso, fino a oggi, non si notano differenze: il pacchetto base offerto all’utenza italiana è Iliad Voce da 4,99 Euro al mese, grazie al quale è possibile avere minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani, mentre per Internet mobile c’è la minima quota di 40 MB al mese. Salendo di prezzo troviamo l’offerta Iliad Giga 40 da 6,99 Euro al mese anch’essa con chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, accompagnata però da 40 GB di traffico dati come da nome.

A 7,99 Euro al mese c’è poi Iliad Giga 80, visibile chiaramente anche nella homepage del sito ufficiale con minuti e messaggi illimitati assieme a 80 Giga, “per sempre e per davvero”. Conclude la lista la offerta mobile più completa Iliad Giga 120, dotata di minuti/SMS senza limiti verso tutti e 120 Giga di traffico mobile alla quota mensile di 9,99 Euro, con supporto anche al 5G nelle zone ove è accessibile. Non è da escludere però qualche modifica nel corso del mese; in tale caso, come da nostra usanza, vi aggiorneremo.

