Quali offerte di portabilità Kena sono disponibili a febbraio 2022?

Con l’avvio di febbraio 2022 i vari operatori telefonici disponibili in Italia, virtuali e non, hanno deciso di passare all’attacco con le rispettive offerte di portabilità da altri brand. Dopo avere visto le offerte Iliad attive questo mese, vediamo anche i pacchetti dati proposti da Kena a inizio 2022.

L’offerta più importante che l’operatore mostra al pubblico sul sito ufficiale è Kena 7,99 Special, la quale propone minuti e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale assieme a 100 Giga di Internet a 7,99 Euro al mese, con attivazione, SIM e consegna a costo zero. In questo caso specifico, si parla di una offerta mobile dedicata esclusivamente a clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e di altri operatori virtuali.

In alternativa, questi stessi clienti e coloro che vogliono attivare un nuovo numero possono accedere a un’altra offerta da 9,99 Euro al mese dal pacchetto contenente 100 Giga di traffico mobile in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e SMS altrettanto illimitati. Chi vorrà spendere meno attivando un nuovo numero potrà invece accedere all’offerta da 7,99 Euro al mese con minuti/SMS illimitati e 50 Giga in 4G fino a 30Mbps, con attivazione dal prezzo pari a 4,99 Euro.

Conclude l’elenco dei piani proposti l’offerta da 12,99 Euro al mese accessibile con portabilità da qualsiasi operatore mobile italiano. Essa propone minuti/SMS senza limiti e 70 Giga in 4G fino a 60Mbps, con consegna e attivazione gratuite.

Tra gli altri operatori, abbiamo visto anche le offerte di portabilità ho. Mobile attive a febbraio 2022.