Quali offerte per portabilità propone Kena ad agosto 2022? Attenti alla promo speciale!

Dopo avervi parlato della offerta Kena con DAZN a un prezzo scontato per un anno, torniamo dallo stesso operatore virtuale italiano per proporvi l’elenco di offerte di portabilità Kena di agosto 2022, con prezzi a partire da 4,99 Euro al mese. Attenzione, però, alla promozione speciale di questo mese.

Recandosi sul portale ufficiale di Kena troviamo infatti in evidenza la promozione Kena da 5,99 Euro al mese con chiamate illimitate verso tutti, 500 SMS e 70 Giga di Internet in 4G, con attivazione, SIM e spedizione a costo zero, e il primo mese è gratis! Tuttavia, questa iniziativa è valida solamente per clienti Iliad, LycaMobile, PosteMobile e di altri MVNO minori, esclusi CoopVoce, ho. e Very; inoltre, la sua scadenza è fissata al 31 agosto 2022 dopo il rinnovo di inizio mese.

L’offerta dal prezzo più basso resta però quella da 4,99 Euro al mese con minuti illimitati e 500 SMS verso qualsiasi numero nazionale, ma soltanto 1 Giga di Internet in 4G. Chi può attivarla? Clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, Spusu e nuovi numeri. Se invece volete un pacchetto dati più ricco, Kena 7,99 fa al caso vostro con 150 Giga in 4G e sempre lo stesso quantitativo di SMS e chiamate; cambia il costo di attivazione, pari a 1,99 Euro.

Se invece provenite da grandi operatori come WindTre, Vodafone o TIM, o da brand virtuali secondari come ho. Mobile e Very Mobile, Kena propone un bundle dati da 11,99 Euro al mese con ben 1000 SMS verso tutti, chiamate senza limiti e 100 Giga in 4G; anche in questo caso, la consegna a domicilio e l’attivazione sono offerti gratuitamente.

