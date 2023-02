Quali offerte di portabilità propone Kena a febbraio 2023? Minimo 4,99 euro al mese

Quasi una settimana fa abbiamo visto le offerte Iliad di inizio febbraio 2023. Ebbene, è il momento di effettuare un’altra delle nostre classiche rassegne per la telefonia mobile: ecco le offerte di portabilità Kena disponibili questo mese, con prezzo minimo di 4,99 euro al mese e alcune importanti novità.

Prima di tutto, come da noi già anticipato, le offerte Kena non avranno lo stesso prezzo “per sempre” come nei mesi scorsi. L’operatore virtuale legato a TIM ha infatti deciso di rimuovere tale dicitura, concedendosi così la possibilità di applicare eventuali modifiche contrattuali verso i nuovi clienti. Seconda differenza rispetto al mese di gennaio riguarda il costo di attivazione, pari a 4,99 o 9,99 euro una tantum per le varie proposte ora disponibili sul sito ufficiale.

Quali piani ci sono, dunque? Il più interessante resta la “Offerta che è un’opera d’arte” che, a 6,99 euro al mese, consente di ottenere un pacchetto con 500 SMS e minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale, oltre a 130 Giga di Internet. L’attivazione resta però limitata ai clienti di operatori virtuali minori, PosteMobile, Fastweb, Lyca e Iliad; SIM e consegna a domicilio avvengono gratuitamente.

Il pacchetto più economico sul sito ufficiale Kena resta altrimenti Kena Voce da 4,99 euro al mese, con chiamate illimitate e 500 SMS oltre a 1 Giga di Internet in 4G. A 7,99 euro al mese si ottengono 150 Giga oltre al pacchetto di minuti e messaggi già visto nelle offerte precedenti. Al contrario, il piano Kena da 9,99 euro al mese include 230 Giga, 1000 SMS e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Queste due proposte sono valide solo per clienti di operatori virtuali e nuovi numeri.

Se invece provenite da WindTre, TIM e Vodafone potete scegliere soltanto tra i piani da 11,99 euro al mese e 12,99 euro al mese, rispettivamente con 100 e 150 Giga.