Quali offerte di portabilità propone TIM a fine febbraio 2022? L'elenco completo

A qualche giorno dall’annuncio delle rimodulazioni TIM in arrivo ad aprile 2022 per alcune offerte telefoniche, diamo assieme una rapida occhiata a quelle che sono le offerte di portabilità proposte da TIM a fine febbraio 2022. L’elenco non è molto lungo, ma non mancano promozioni interessanti per i telefoni mobili.

Visitando il sito ufficiale TIM possiamo trovare rapidamente le varie promozioni mobili del momento che, a dire la verità, non sono cambiate rispetto al mese precedente. Nel caso dei clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile, Kena e Noverca sarà possibile accedere a Executive Mobile, pacchetto mobile da 15,99 Euro al mese contenente 50 Giga in 4G+ di internet, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS altrettanto illimitati. Il primo mese, per giunta, è gratuito se effettuerete la attivazione online, e sarà possibile ottenere anche 100 GB di Google One per tre mesi. Attenzione, però, al costo di attivazione pari a 25 Euro di cui 20 Euro inclusi nella SIM come traffico mobile.

Se invece siete clienti di operatori virtuali come ho. e LycaMobile potrete accedere a TIM Wonder, una offerta mobile con chiamate illimitate, senza SMS inclusi e 50 Giga di Internet a 9,99 Euro al mese, con costo della scheda fisica ancora una volta pari a 25 Euro di cui 20 di traffico. Ultimi ma non meno importanti, i clienti Iliad e di altri operatori virtuali potranno affidarsi a TIM Wonder SIX con chiamate e messaggi illimitati e 70 Giga a 9,99 Euro al mese per sempre, con attivazione per 25 Euro di cui, ancora una volta, 20 Euro di traffico. Per ogni piano Wonder elencato il primo mese è gratuito.

