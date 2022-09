Quali offerte portabilità propone Very Mobile a fine settembre 2022? Minimo 5,99 al mese

Volete cambiare operatore ma non sapete che piano tariffario scegliere? Dopo avervi elencato circa una settimana fa le offerte TIM attive questo mese per la portabilità, cambiamo brand e vediamo i piani Very Mobile disponibili a settembre 2022 per la migrazione da altri operatori telefonici italiani.

Sul sito di Very Mobile l’offerta evidenziata è quella all’insegna del risparmio: con il piano Very da 5,99 euro al mese potete avere chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero telefonico nazionale, fisso o mobile che sia, assieme a 50 Giga di Internet in 4G. In questo caso l’attivazione è limitata a clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO.

Lo stesso vale per un altro piano low-cost Very da 4,99 euro al mese, caratterizzato sempre da SMS e minuti senza limiti ma con solamente 30 Giga di Internet. In alternativa, con 6,99 euro al mese potete aggiudicarvi un piano tariffario con 100 Giga in 4G. Seguono dunque gli ultimi due piani di portabilità best-seller del secondo brand consumer di WindTre: Very 150 Giga da 7,99 euro al mese e Very 200 Giga da 8,99 euro al mese. In tutti i casi citati finora l’attivazione è gratuita ma limitata ai clienti di operatori virtuali e Iliad.

Se invece volete effettuare la portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho., Spusu e WindTre dovete spendere almeno 11,99 euro al mese per il piano da 50 Giga. Altrimenti, a 13,99 euro al mese potete attivare il pacchetto dati da 150 Giga. In entrambi i casi il bundle si completa con chiamate e SMS senza limiti.

Recentemente, invece, ha fatto capolino una misteriosa offerta con 300 Giga a 9,99 euro.