Quali offerte di portabilità propone WindTre ad agosto 2022? Elenco con prezzi

Con l’avvio di un nuovo mese arrivano anche le nostre, ultime rassegne delle promozioni disponibili nel mercato della telefonia mobile tra i vari operatori italiani. L’appuntamento di oggi è dedicato alle offerte di portabilità WindTre del mese di agosto 2022, con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.

La pagina Web dedicata all’elenco di promozioni di portabilità le suddivide, come sempre, a seconda dell’operatore telefonico di interesse. Ad esempio, i clienti di MVNO minori, Iliad, CoopVoce, PosteMobile e Fastweb potranno accedere innanzitutto a Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese, il piano più economico con 200 SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero in Italia e 50 Giga di Internet. In alternativa, si passa a Go 101 Star+ Digital Easy Pay con lo stesso costo mensile ma 101 Giga di rete mobile, vincolo di permanenza di 24 mesi e ricarica automatica mensile da carta di credito o conto corrente. Piccola parentesi riguardante l'operatore italiano: ricordiamo che ci sono nuove rimodulazioni da 2,50 Euro in arrivo a settembre.

Le altre due offerte accessibili agli stessi clienti citati sono Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 Euro al mese, sempre con pagamento tramite carta di credito, 200 SMS e minuti illimitati ma con 150 Giga, o Go 100 Special+ Digital da 9,99 Euro al mese con 100 Giga ma addebito su credito residuo.

I clienti Lycamobile e Kena potranno invece selezionare Go 50 Special Digital da 9,99 Euro al mese che, come da nome, oltre a 200 messaggi e chiamate senza limiti include 50 Giga di Internet in 4G; Go 100 Special Easy Pay allo stesso prezzo con 100 Giga, e Go 100 Max Digital da 11,99 Euro al mese senza però vincoli di permanenza.

La lista si conclude con le offerte accessibili solamente a clienti TIM, Vodafone, ho. Mobile e Very Mobile: abbiamo Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese con chiamate illimitate in Italia, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS e 75 Giga (in aumento rispetto al mese precedente); e Di Più Full 5G Easy Pay da 14,99 Euro al mese con il doppio dei Giga ma vincolo di permanenza e pagamento con conto corrente o carta di credito.

Ricordiamo in conclusione che Iliad ha lanciato Flash 150, nuova super offerta di agosto 2022.