Quali offerte di portabilità TIM sono disponibile ad aprile 2022? Lista con costi

A inizio mese abbiamo trattato l’offerta speciale TIM con 5G illimitato a 9,99 Euro al mese che, seppur limitata ai clienti con fisso TIM e convergenza TIM Unica, è risultata pur sempre allettante. A tutti gli altri consumatori interessati a offerte mobili, invece, presentiamo di seguito le offerte di portabilità TIM disponibili ad aprile 2022.

Come da nostra prassi, procediamo con la rassegna mensile dei piani tariffari mobili TIM per chi proviene da altri operatori italiani: visitando il sito della società guidata da Pietro Labriola troviamo, come offerta meno costosa, il piano TIM Wonder FIVE da 7,99 Euro al mese con minuti di chiamate ed SMS senza limiti assieme a 70 Giga (che diventano illimitati se avete la rete fissa TIM). L’attivazione costa 25 Euro di cui 20 Euro caricati sulla SIM come traffico residuo; inoltre, con attivazione online avrete la prima mensilità inclusa gratuitamente.

In alternativa, potrete accedere al piano TIM Wonder SIX da 9,99 Euro al mese con 100 Giga di rete mobile in 4G (che diventano anche qui illimitati in caso di convergenza fissa), assieme a chiamate ed SMS illimitati. L’attivazione ha gli stessi costi dell’offerta citata sopra. Sia TIM Wonder FIVE che TIM Wonder SIX possono essere attivati dai vari operatori virtuali italiani secondari, tra cui anche PosteMobile, CoopVoce, Spusu e FastWeb. TIM Wonder SIX, inoltre, è accessibile anche ai clienti Iliad.

I consumatori già legati a ho. e Lycamobile potranno invece attivare TIM Wonder con minuti di chiamate illimitati e 50 Giga a 9,99 Euro al mese, con attivazione gratuita, SIM a 25 Euro (di cui 20 Euro sempre sotto forma di traffico residuo) e prima mensilità inclusa. Mancano, quindi, gli SMS; anche qui, tuttavia, vale la convergenza TIM Unica.

I clienti Kena, Noverca, Very Mobile, Vodafone e WindTre avranno accesso soltanto a TIM EXECUTIVE Mobile, piano da 15,99 Euro al mese con minuti/SMS senza limiti, 50 Giga in 4G+ e 100 GB di Google One inclusi per tre mesi. Attenzione però al traffico Internet: i 50 Giga di cui abbiamo parlato li otterrete soltanto in caso di attivazione della ricarica automatica tramite carta di credito o conto corrente, mentre negli altri casi sarà possibile selezionare solo l’offerta con 25 Giga.

