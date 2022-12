Tutte le offerte di portabilità TIM disponibili a dicembre 2022, da 7,99 euro al mese

Dopo l’aumento dei costi delle offerte TIM, mobili e fisse, dello scorso novembre, torniamo dall’operatore telefonico italiano per vedere le offerte di portabilità TIM di dicembre 2022, con prezzo mensile a partire da 7,99 euro al mese per la maggior parte degli operatori virtuali del Belpaese.

L’elenco completo accessibile sul sito TIM vede come piano meno costoso TIM Wonder FIVE, dal detto prezzo mensile di 7,99 euro: il pacchetto dati include 70 Giga, chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale e anche SMS senza limiti. In caso di convergenza con TIM Unica, ovvero in caso di attivazione di una offerta TIM per la rete fissa, i Giga diventano illimitati.

Lo stesso vale per TIM Wonder SIX, piano da 9,99 euro al mese con 100 Giga anziché 70. Entrambe le offerte sono attivabili solamente da clienti di MVNO come Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e brand minori; i clienti Iliad possono invece accedere esclusivamente a TIM Wonder SIX.

Se siete clienti Lyca e ho. Mobile, l’unico piano tariffario accessibile è TIM Wonder, con minuti illimitati e 50 Giga, senza SMS inclusi. Chiude la lista di offerte di portabilità di questo mese TIM 5G POWER SMART, attivabile soltanto da clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena e dal prezzo mensile di 14,99 euro. Oltre a chiamate e SMS senza limiti, si trovano 25 Giga in 5G, navigazione prioritaria fino a 2 Gbps e Google One 100 GB per tre mesi.

Il prezzo di attivazione per tutte le offerte è pari a 25 euro, con 20 euro di traffico incluso alla prima ricarica, e il primo mese è gratis.

In chiusura, vi proponiamo le offerte di portabilità ho. Mobile di dicembre 2022.