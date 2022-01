Quali sono le offerte di portabilità TIM disponibili a gennaio 2022?

TIM nel mese di gennaio 2022 ha cambiato l’offerta Super Young 5G in Premium Young Edition, pensando a tutti coloro che amano il pacchetto “All Inclusive” con tutto illimitato. Al contempo, coloro che vengono da altri operatori potranno trovare due offerte di portabilità a partire da 9,99 Euro al mese.

Recandosi sul portale ufficiale TIM la schermata ci mostra subito una chiara suddivisione tra i vari operatori italiani, a partire dai principali Vodafone, WindTre e il virtuale Very Mobile. Oltre a loro, però, a beneficiare della stessa offerta di portabilità sono anche Kena e Noverca. La promozione in questione è Executive Mobile, la quale include 50 Giga in 4G+ di traffico mobile, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e SMS senza limiti, a 15,99 Euro al mese. Il primo mese è gratuito in caso di attivazione online, e non mancano anche servizi di qualità come TIM Quality Care, TIM Safe Web Plus e 100 GB di Google One per tre mesi. L’attivazione costa 25 Euro, di cui 20 Euro di traffico mobile incluso.

I clienti di operatori virtuali come ho. e LycaMobile potranno invece accedere a TIM Wonder, piano con minuti illimitati e 50 Giga di Internet a 9,99 Euro al mese, con costo della SIM sempre pari a 25 Euro di cui 20 di traffico incluso. Infine, i clienti Iliad e di altri operatori virtuali potranno aggiudicarsi TIM Wonder SIX con minuti/SMS illimitati e 70 Giga a 9,99 Euro al mese per sempre, con attivazione a 25 Euro di cui 20 per il credito residuo. Inoltre, per ogni offerta Wonder citata il primo mese è gratis.

