Quali sono le offerte di portabilità Very Mobile accessibili a gennaio 2022?

A inizio mese abbiamo notato la disponibilità dell’offerta mobile Very X con 220 Giga a 9,99 Euro al mese, uno dei vari piani di portabilità rilanciati dall’operatore virtuale Very Mobile. La lista completa presenta però anche altre promozioni: vediamo, dunque, quali sono le offerte di portabilità di Very Mobile disponibili a gennaio 2022.

Tramite il sito ufficiale è possibile accedere a molteplici piani: per coloro che sono clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb o di altri operatori virtuali minori sono disponibili due offerte, rispettivamente da 5,99 Euro al mese con 50 Giga di Internet e 6,99 Euro al mese con 100 Giga. Minuti e SMS, invece, rimangono illimitati verso qualsiasi numero nazionale. L’attivazione e la SIM saranno gratuite se completate online.

Nel caso dei clienti TIM, Vodafone, WindTre, Kena, ho. e Spusu, invece, la situazione si fa più costosa in quanto vengono richiesti 11,99 Euro al mese per il pacchetto con minuti/SMS illimitati e 50 Giga, o 13,99 Euro al mese per minuti/SMS illimitati e 100 Giga di rete mobile in 4G. Anche in questo caso la scheda SIM e l’attivazione sono a costo zero per i clienti che effettueranno la portabilità online.

Tra i vantaggi più interessanti troviamo il cambio offerta a costo zero all’interno dell’operatore, come anche l’assenza di vincoli contrattuali. Insomma, in caso di insoddisfazione sarà possibile cambiare nuovamente operatore senza penali o costi di disattivazione. Se siete interessati, non vi resta allora che recarvi sul sito ufficiale Very Mobile e procedere con l’attivazione dell’offerta di vostro interesse.

