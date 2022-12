Tutte le offerte di portabilità Very Mobile di dicembre 2022, vale ancora promo natalizia

La scorsa settimana abbiamo avuto occasione di trattare tutte le offerte di portabilità TIM di questo mese. Oggi, 13 dicembre 2022, cambiamo operatore e osserviamo invece le offerte di portabilità Very Mobile di dicembre 2022, proprio mentre continua a essere valida la promozione speciale natalizia.

Sul portale ufficiale Very Mobile, che ricordiamo essere il secondo brand consumer di WindTre, il piano tariffario meno costoso viene proposto sull’header principale e include a 6,99 euro al mese 100 Giga, chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. SIM, attivazione e spedizione sono a costo zero, ma l’attivazione resta limitata a clienti di operatori virtuali come CoopVoce, Lyca, Tiscali, PosteMobile, Fastweb o Iliad.

Grazie alla promozione Very Xmas lanciata a inizio mese si ottengono poi 100 Giga in più per un mese in regalo. Lo stesso vale per i piani di portabilità restanti: chi proviene dagli MVNO italiani come quelli citati sopra può accedere ad altre due offerte. Il pacchetto da 7,99 euro al mese con 150 Giga, minuti e messaggi senza limiti, e il pacchetto da 9,99 euro al mese con 220 Giga. Anche in questi casi attivazione e spedizione sono gratuiti. I clienti che provengono invece da TIM, Vodafone, WindTre, Kena, Spusu e ho. possono attivare esclusivamente due piani da 12,99 euro e 13,99 euro al mese, rispettivamente con 150 e 220 Giga.

In chiusura vi rimandiamo invece alle offerte di portabilità ho. Mobile del mese di dicembre.