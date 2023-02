Le offerte di portabilità Very Mobile di febbraio 2023: un mese di ricarica gratis

Il giorno dopo la rassegna delle offerte di portabilità Vodafone di questo mese procediamo con una nuova analisi delle promozioni mobili ora attive presso i principali operatori (virtuali e non) del Belpaese. In questa occasione specifica, tratteremo i piani di portabilità Very Mobile di febbraio 2023.

A farsi notare sul sito ufficiale è anzitutto la Promo Cashback che consente di ottenere un mese di ricarica in omaggio entro il 28 febbraio prossimo, e solo con una serie limitata di offerte. Su tutte, spicca per l’economicità il piano Very da 6,99 euro al mese con 100 Giga in 4G su rete WindTre, chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, e spedizione gratuita.

In alternativa, si possono ottenere 150 Giga pagando 7,99 euro al mese o 220 Giga con 9,99 euro al mese, anche in questi casi con SIM, attivazione e consegna a costo zero. La portabilità è tuttavia effettuabile soltanto da operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e anche Iliad.

Al contrario dei succitati piani, nel caso delle offerte di portabilità per clienti TIM, Vodafone, Kena, ho., Spusu e WindTre la Promo Cashback non risulta valida. Tali consumatori potranno dunque accedere a Very 150 Giga da 12,99 euro al mese e Very 220 Giga da 13,99 euro al mese, sempre con attivazione e spedizione senza costi aggiuntivi.

Infine, segnaliamo per i clienti degli operatori virtuali il piano low-cost Very Voce da 4,99 euro al mese che comprende solo 1 Giga di Internet assieme a minuti e SMS illimitati.

In chiusura vi rimandiamo dunque alle offerte di portabilità Kena di febbraio 2023.