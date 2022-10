Le offerte di portabilità Very Mobile di ottobre 2022: c'è promo speciale con 300 Giga

Pochi giorni addietro abbiamo visto le offerte di portabilità WindTre di ottobre 2022. In vista della fine del mese, completiamo le nostre periodiche rassegne con la lista di piani mobili Very Mobile ora disponibili, tra cui spicca la promozione speciale di Halloween da 9,99 euro al mese con 300 Giga.

Recandosi sul sito ufficiale Very Mobile, infatti, la “Offerta da Paura” viene evidenziata sul banner principale: il pacchetto dati si caratterizza di 300 Giga in 4G, chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale, il tutto a 9,99 euro al mese con attivazione eseguibile fino al 2 novembre. Potranno selezionarla però soltanto i clienti che provengono da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali minori.

In alternativa, non mancano le consuete offerte che caratterizzano il catalogo da ormai diverse settimane, a partire da Very 30Giga a 4,99 euro al mese, sempre con chiamate e messaggi senza limiti verso tutti ma con 30 Giga di Internet come da nome. A 5,99 euro al mese, invece, si passa a 50 Giga.

Coloro che desiderano un ammontare di rete mobile superiore nel bundle dati possono optare infine per l’offerta con 150 Giga a 7,99 euro al mese o 200 Giga a 8,99 euro al mese. In entrambi i casi minuti e SMS sono sempre senza alcun limite. L’attivazione per tutte e quattro le offerte resta limitata ai clienti legati a MVNO.

Infine, i clienti Vodafone, TIM, WindTre, Kena, ho. e Spusu possono accedere esclusivamente a Very 50 Giga da 11,99 euro al mese e 150 Giga a 13,99 euro al mese. Tutte le offerte prevedono attivazione, SIM e spedizione completamente gratis.

Nel mentre, ho. Mobile ha all’attivo una promozione speciale autunnale con 200 Giga a 9,99 euro.