Quali offerte di portabilità Vodafone sono attive a fine febbraio 2022?

Dopo avere analizzato nel dettaglio le offerte di portabilità WindTre disponibili a fine febbraio 2022, cambiamo operatore e spostiamoci verso il “rivale rosso” per un’altra rapida analisi delle promo disponibili. Ecco a voi, pertanto, la lista di piani di portabilità proposti da Vodafone a fine febbraio 2022.

Recandosi sul sito ufficiale pensato esclusivamente per la portabilità online da qualsiasi operatore italiano possiamo notare subito che la più pubblicizzata è Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese con una doppia promozione: in caso di attivazione con SmartPay, ovvero con pagamento direttamente su carta di credito o conto corrente, si potrà godere del raddoppio dei Giga da 50 a 100 al mese, mentre la prima mensilità sarà pari a 5 Euro anziché 7,99 Euro. Ad accompagnare tale quantità di traffico internet sono minuti e SMS illimitati verso tutti. L’attivazione, invece, costa 0,01 Euro e la spedizione è gratuita.

In alternativa, sarà possibile accedere a Special 100 Digital Edition da 9,99 Euro al mese (con prima mensilità a 5 Euro) con 100 Giga, minuti e SMS senza limiti e prezzo bloccato per 24 mesi. Sia per questa promozione, sia per quella precedente, l’attivazione sarà effettuabile in caso di provenienza da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri operatori virtuali minori.

Se invece avete una SIM Kena potrete accedere solamente a Special Minuti 50 Giga con minuti di chiamate illimitati e 50 Giga di Internet a 9,99 Euro al mese con SmartPay e attivazione a 0,01 Euro. Infine, in caso di provenienza da operatori maggiori come WindTre, TIM o il secondo brand ho., la promozione più economica per la portabilità è Shake It Fun da 11,99 Euro al mese con minuti/SMS illimitati e 50 Giga in 5G, illimitati però per app chat, social, musica e navigazione satellitare. Non mancano, in aggiunta, GameNow gratis per 6 mesi e Vodafone Power Gaming.

Sempre à propos di Vodafone, attenzione alle rimodulazioni in arrivo dal 16 marzo 2022.