Tutte le offerte di portabilità Vodafone di febbraio 2023, a partire da 7,99 euro al mese

Volete effettuare il cambio di operatore ma le offerte di portabilità Kena non vi convincono? Non preoccupatevi, ci sono tante altre proposte potenzialmente di vostro interesse: vediamo, ad esempio, i piani di portabilità Vodafone di febbraio 2023 con prezzi che, come per il mese scorso, partono da 7,99 euro al mese.

Sul portale Vodafone dedicato il consiglio resta sempre lo stesso: Vodafone Silver da 7,99 euro al mese è il bundle dati migliore per soddisfare tutte le vostre esigenze, composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri telefonici fissi e mobili in Italia, SMS illimitati e 150 Giga di Internet in 4G. L’unica alternativa degna di nota resa Vodafone Silver da 9,99 euro al mese, che porta i Giga a 200. In ambedue i casi il primo mese viene abbassato a 5 euro, ma l’attivazione è effettuabile solo se si è legati a operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

Coloro che provengono invece da Bladna Mobile dovranno obbligatoriamente attivare una SIM con piano Vodafone Bronze da 9,99 euro al mese in caso di interesse per le schede Vodafone. In questo caso, il pacchetto dati si compone di chiamate e SMS senza limiti, assieme ad appena 50 Giga in 4G. Il costo di attivazione è minimo, pari a 0,01 euro.

Dulcis in fundo, i consumatori provenienti da WindTre, TIM, Very Mobile, Kena e ho. possono accedere esclusivamente ai piani dal prezzo mensile più elevato. RED Max Under 25 resta il più conveniente in quanto include chiamate e messaggi senza limiti assieme a 100 Giga anche in 5G a 9,99 euro al mese, ma solamente per coloro che hanno meno di 25 anni. Il pacchetto RED Max per chi ha superato questa soglia costa invece 19,99 euro al mese. Infine, RED Pro da 14,99 euro al mese si limita a 50 Giga in 4G e 5G oltre a SMS e chiamate illimitate. L’attivazione di queste offerte richiede invece il pagamento di 6,99 euro.

In alternativa, vi rimandiamo alle offerte Iliad di febbraio 2023.