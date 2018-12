Offerte portabilità: Vodafone propone 50 gigabyte a 6,99 Euro. Primo mese gratis

Il 2018 è stato un anno in cui Vodafone è stata al centro di non poche polemiche a causa delle rimodulazioni messe in atto e che hanno fatto fuggire molti clienti, anche storici. Al trend ha contribuito anche l'arrivo in Italia di Iliad, che ha mischiato le carte in tavola.

Vodafone però in questo fine 2018 ha lanciato una nuova offerta di portabilità per tutti gli utenti che sono passati ad altri lidi, allo scopo di convincerli a tornare.

Fondamentalmente si tratta dell'offerta Special Minuti 50, che però torna in una nuova salsa con dei benefit e premi che sicuramente risulteranno essere interessanti per molti.

Special Minuti 50 infatti include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di traffico (ovviamente in 4G) al prezzo di 6,99 Euro al mese. Occhio però: ad alcuni viene proposta a 7,99 Euro, un prezzo sicuramente non elevato se si conta che Ho Mobile, l'operatore virtuale della stessa Vodafone, propone minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte in 4G Basic a 9,99 Euro.

L'offerta prevede un contributo di attivazione di 6 Euro al posto di 12, un chiaro sintomo di come Vodafone voglia spingere sull'acceleratore e recuperare clienti in questo fine anno. Le novità però non sono finite, perchè il primo mese sarà gratis se si sceglie la spedizione della SIM a casa. La promozione dovrebbe essere disponibile fino al 31 Dicembre, salvo proroghe.