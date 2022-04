Quali sono le offerte di portabilità WindTre di aprile 2022? Lista completa con prezzi

A pochi giorni dalla nostra rassegna delle offerte mobili TIM disponibili ad aprile 2022 per la portabilità da altri operatori italiani, torniamo ancora una volta nel mondo della telefonia per trattare le offerte di portabilità WindTre del mese con mensilità a partire da 7,99 Euro.

Recandosi sul sito ufficiale WindTre veniamo accolti, come da prassi, dal pulsante di selezione dell’operatore che ci consente di ottenere la panoramica di promozioni disponibili e di nostro potenziale interesse. La più economica resta sempre Go 50 Star Digital da 7,99 Euro al mese con un pacchetto composto da 50 Giga di Internet, chiamate illimitate verso tutti e 200 SMS sempre verso qualsiasi numero nazionale.

Ad accompagnarla troviamo, allo stesso prezzo, Go 101 Star+ Digital Easy Pay con 200 SMS, minuti senza limiti e 101 Giga; tuttavia, la ricarica andrà effettuata esclusivamente con conto corrente o carte di credito, e ci sarà un vincolo di permanenza di 24 mesi pena il pagamento di una quota extra per l’attivazione dopo il recesso.

Seguono quindi Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 Euro al mese dove l’unica differenza è la disponibilità di 150 Giga, e Go 100 Special+ Digital da 9,99 Euro al mese con 100 Giga ma senza vincoli di permanenza e ricarica. Queste quattro offerte saranno disponibili esclusivamente per clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e di altri MVNO.

I clienti Kena, Lycamobile e di un altro numero ristretto di operatori potranno invece accedere ai tre piani seguenti:

Go 50 Special Digital da 9,99 Euro al mese con 50 Giga in 4G, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti;

con 50 Giga in 4G, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti; Go 100 Special Easy Pay da 9,99 Euro al mese con 100 Giga, chiamate illimitate e 200 SMS ma con ricarica esclusivamente tramite conto corrente o carta di credito, e permanenza per 24 mesi;

con 100 Giga, chiamate illimitate e 200 SMS ma con ricarica esclusivamente tramite conto corrente o carta di credito, e permanenza per 24 mesi; Go 100 Max Digital da 11,99 Euro al mese con 100 Giga, 200 SMS e chiamate senza limiti.

Infine, provenendo da Vodafone, TIM e Very Mobile potrete accedere esclusivamente a Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese con 50 Giga anche in 5G, chiamate illimitate in Italia e 50 minuti verso l’estero, assieme a 200 SMS. In alternativa, troverete il piano Easy Pay sempre da 14,99 Euro al mese con 100 Giga e, per il resto, lo stesso pacchetto dati.

Gli ex clienti in questi giorni potranno invece accedere a una offerta da 4,99 Euro al mese con Giga illimitati, ma con vincoli lato convergenza.