Quali sono le offerte di portabilità WindTre attive a fine febbraio 2022?

Se giusto ieri abbiamo trattato le offerte di portabilità proposte da TIM a fine febbraio 2022, ora spostiamoci nell’orizzonte di un altro operatore telefonico italiano: ecco quali piani di portabilità propone WindTre a fine mese, con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.

Recandosi sul portale ufficiale WindTre e selezionando l’operatore di provenienza possiamo comprendere nel dettaglio le offerte del brand italiano. Per esempio, i clienti Iliad, PosteMobile e di altri operatori virtuali potranno accedere a quattro piani differenti:

Go 50 Star Digital da 7,99 Euro al mese , con attivazione a 4,99 Euro e SIM a costo zero, propone minuti di chiamate illimitati, 200 SMS e 50 Giga.

, con attivazione a 4,99 Euro e SIM a costo zero, propone minuti di chiamate illimitati, 200 SMS e 50 Giga. Go 101 Star Digital Easy Pay da 7,99 Euro al mese , con SIM a costo zero e attivazione a 4,99 Euro + 24 rate da 1,90 Euro incluse nel costo mensile, propone minuti senza limiti, 200 SMS e 101 Giga ma solo con ricarica tramite Easy Pay. In caso di disattivazione prima di avere pagato le mensilità dovute, allora la parte restante sarà addebitata in unica soluzione o a rate.

, con SIM a costo zero e attivazione a 4,99 Euro + 24 rate da 1,90 Euro incluse nel costo mensile, propone minuti senza limiti, 200 SMS e 101 Giga ma solo con ricarica tramite Easy Pay. In caso di disattivazione prima di avere pagato le mensilità dovute, allora la parte restante sarà addebitata in unica soluzione o a rate. Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 Euro al mese , anche qui con SIM a costo zero e attivazione da 49,99 Euro rateizzata in 24 mensilità con vincolo di permanenza, include invece 200 SMS, chiamate illimitate e 150 Giga.

, anche qui con SIM a costo zero e attivazione da 49,99 Euro rateizzata in 24 mensilità con vincolo di permanenza, include invece 200 SMS, chiamate illimitate e 150 Giga. Go 100 Special Digital da 9,99 Euro al mese, con SIM gratuita e attivazione a 4,99 Euro, si presenta con chiamate senza limiti, 200 SMS e 100 Giga.

Per gli utenti Kena e di pochi altri operatori virtuali, invece, i piani da 7,99 Euro al mese risulteranno assenti e, al loro posto, si troverà Go 100 Max Digital da 11,99 Euro al mese con 100 Giga, 200 SMS e chiamate illimitate. Altrimenti, si potrà optare per piani come Go 50 Special Digital (uguale alla versione Star, ma con prezzo pari a 9,99 Euro al mese) e Go 100 Special Easy Pay (pacchetto identico a Go 100 Max Digital, ma con vincolo Easy Pay e prezzo di 9,99 Euro al mese).

Infine, i clienti di operatori principali come TIM e Vodafone potranno affidarsi solamente a Di Più Full 5G nella versione base ed Easy Pay, entrambe da 14,99 Euro al mese con minuti illimitati, di cui 50 minuti verso l’Estero, 200 SMS e Internet rispettivamente per 50 e 100 Giga in 5G. Ancora una volta, però, il piano Easy Pay vincola la permanenza a 24 mesi per rateizzare l’attivazione di 49,99 Euro. In entrambi i casi la SIM costa 10 Euro, salvo promozioni.

Se invece volete passare a Iliad, ecco le offerte di portabilità attive questo mese.