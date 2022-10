Tutte le offerte di portabilità WindTre disponibili a ottobre 2022: da 7,99 euro al mese

Una settimana dopo avere visto le offerte di portabilità Vodafone di ottobre 2022, cambiamo operatore e vediamo i piani mobili di portabilità disponibili da WindTre per questa ultima settimana del mese, con prezzo che parte sempre da 7,99 euro al mese per la maggior parte degli operatori telefonici nazionali.

Sul portale dedicato dall’operatore italiano troviamo, infatti, Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese con il suo solito pacchetto caratterizzato da chiamate senza limiti, 200 SMS e 50 Giga in 4G. Questi ultimi raddoppiano nel caso in cui si decide di attivare l’offerta Go 101 Star+ Digital Easy Pay, dallo stesso prezzo mensile ma con ricarica da effettuare obbligatoriamente con carta di credito o conto corrente. In alternativa, troviamo Go 100 Special+ Digital da 9,99 euro al mese con lo stesso quantitativo di Internet mobile e ricarica tramite credito residuo. Infine, non manca Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 euro al mese con 150 Giga e ricarica automatica.

Tutte queste offerte sopra citate sono disponibili, come per il mese di settembre 2022, per i clienti Iliad e di altri operatori virtuali minori ad eccezione di Lycamobile e Kena, i quali invece possono accedere esclusivamente a tre piani ben distinti: Go 50 Special Digital da 9,99 euro al mese, con chiamate illimitate, 200 SMS e 50 Giga: la variante Easy Pay con prezzo identico ma Giga raddoppiati: o ancora, Go 100 Max Digital da 11,99 euro con 100 Giga ma ricarica tramite credito residuo.

Chiudono l’elenco i clienti Very Mobile, ho. Mobile, TIM e Vodafone, i quali possono attivare una SIM WindTre in portabilità soltanto con Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese e Di Più Full 5G Easy Pay, entrambi con 200 SMS, chiamate senza limiti, 50 minuti verso l’estero e Internet in 5G, rispettivamente per un totale di 50 Giga e 100 Giga. Tutte le offerte Easy Pay, peraltro, hanno un vincolo di permanenza di 24 mesi per non pagare l’attivazione dal costo pari a 49,99 euro.

È notizia di pochi giorni addietro, invece, il lancio dell’offerta Iliad Flash 160 da 9,99 euro al mese.