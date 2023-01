Tutte le offerte di portabilità WindTre di gennaio 2023: si parte da 7,99 euro al mese

Volete cambiare operatore telefonico questo mese ma non sapete a quale affidarvi? Vediamo allora nel dettaglio le migliori proposte dei vari brand: dopo le offerte di portabilità Vodafone di inizio anno, cambiamo lido e scopriamo quali offerte di portabilità propone WindTre a gennaio 2023.

Sul sito WindTre dedicato a chi vuole effettuare il cambio di operatore troviamo, tra i piani più economici, Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese con 50 Giga in 4G, 200 SMS verso tutti e chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile. La quota di rete mobile a cui si ha accesso raddoppia con Go 101 Star+ Digital Easy Pay, che mantiene lo stesso prezzo mensile ma vincola il consumatore a effettuare la ricarica automatica con carta di credito o conto corrente, oltre che rimanere legato a WindTre per 24 mesi pena il pagamento di una quota aggiuntiva.

Altra offerta interessante è Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 euro al mese, che include 150 Giga e ha gli stessi vincoli. Infine, Go 100 Special+ Digital da 9,99 euro al mese include 100 Giga, minuti illimitati e 200 messaggi. Tutte le promozioni citate finora sono attivabili soltanto da clienti di Fastweb, PosteMobile, Iliad e altri operatori virtuali minori.

Siete clienti Kena o Lycamobile? Ebbene, in questo caso la portabilità costerà di più: Go 50 Special Digital da 9,99 euro al mese si ferma a 50 Giga, mentre Go 100 Special Easy Pay li raddoppia, mantiene lo stesso prezzo e pone i vincoli di permanenza. Infine, Go 100 Max Digital costa 11,99 euro al mese e include 100 Giga. Tutti questi piani tariffari hanno 200 SMS e chiamate senza limiti verso tutti.

Chiudono la rassegna i piani per clienti TIM, Vodafone, ho. Mobile e Very Mobile. In questi casi la SIM WindTre può essere attivata soltanto optando tra Di Più Full 5G e Di Più Full 5G Easy Pay: il costo è sempre pari a 14,99 Euro al mese, ma nel primo caso si ottengono 50 Giga senza vincoli di permanenza, e nel secondo si raggiunge quota 100 Giga ma con il vincolo a 24 mesi e ricarica automatica.

In chiusura, ricordiamo che abbiamo trattato anche le offerte Very Mobile di gennaio 2023.