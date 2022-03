Offerte di Primavera Amazon al via da domani: date, come seguirle e cosa aspettarsi

Partiranno domani, 1 Aprile 2022, le offerte di Primavera su Amazon Italia. Si tratta di un nuovo evento che partirà alla mezzanotte e si concluderà alle 23:59 del 13 Aprile 2022.

Ad essere interessati saranno tantissimi prodotti che abbracciano non solo l’elettronica ed informatica, ma anche le altre categorie a cui si rivolge il colosso di Seattle.

Nello specifico, sono attesi sconti fino al 40%, ma chiaramente Amazon non ha diffuso alcuna indicazione sui brand che saranno interessati, tanto meno sulle offerte che verranno proposte. Chiaramente, come sempre, consigliamo di restare aggiornati su queste pagine in quanto riporteremo come sempre le migliori promozioni Amazon.

Possiamo però intuire che saranno interessati i prodotti Echo ed in generale quelli basati su Alexa, che storicamente sono i primi a rientrare in offerte di questo tipo.

Amazon potrebbe anche proporre degli sconti esclusivi ed in anticipo per gli abbonati Prime, oltre che i Warehouse Deals che sono sempre interessanti da segnalare ed hanno sempre attirato le attenzioni dei nostri lettori ed in generale degli appassionati.

Nel frattempo, nella giornata di ieri Amazon ha annunciato un accordo con Tuodì per la consegna della spesa in un’ora a Roma in alcuni quartieri della Capitale, di cui abbiamo parlato nella notizia dedicata.