Offerte di Primavera Amazon: due robot aspirapolvere Drame in super socnti

Insieme agli sconti Amazon Warehouse, partono oggi anche le Offerte di Primavera targate Amazon, che terranno compagnia gli utenti per i prossimi giorni con una serie di promozioni molto interessanti su tanti prodotti. Tra i protagonisti troviamo anche i robot aspirapolvere Dreame, su cui è possibile godere di riduzioni molto significative.

Robot aspirapolvere Dreame in offerta

La lista dei Dreame in sconto è molto ampia, ma segnaliamo due sconti particolarmente interessanti che permettono di risparmiare rispettivamente il 25 ed 11% rispetto ai prezzi di listino che trovate indicati tra parentesi:

Dreame L10S Ultra : 899 euro (1199 Euro)

: 899 euro (1199 Euro) Dreame L10S Pro: 449 Euro (599 Euro)

Il Dreame L10S Ultra è un robot aspirapolvere lavapavimenti dotato di stazione autopulente, oltre che di funzionalità di rilevamento degli ostacoli e tappeti. La consegna è garantita per giovedì 30 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Per quanto riguarda il Dreame L10S Pro, invece, siamo di fronte ad un robot 2-in-1 aspirapolvere e lavapavimenti con moci rotanti e rilevamento degli ostacoli in 3D. Disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili, ed anche in questo caso la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per giovedì 30 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Le offerte di Primavera Amazon saranno disponibili per i prossimi giorni e rappresentano un'ottima soluzione per accogliere la nuova stagione.