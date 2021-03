Offerte di primavera Amazon: Echo Dot ancora in sconto a meno di 30 Euro

Continuano le offerte di primavera Amazon, ed è ancora disponibile la super promozione sul nuovo Echo Dot di quarta generazione, che può essere acquistato a meno di 30 Euro. La promozione è molto interessante, ma la consegna non è garantita a stretto giro di orologio.

L'Echo Dot in questione infatti può essere acquistato a 29,99 Euro, con un risparmio netto di 30 Euro rispetto ai 59,99 Euro di listino, pari al 50%.

Come detto poco sopra, però, potrebbe frenare molti la stima di spedizione, che viene garantita senza costi aggiuntivi tra il 19 ed il 23 Aprile 2021 per i clienti Prime. Sempre tramite la scheda del prodotto, è anche possibile collegare direttamente il dispositivo all'account Amazon per semplificare il processo di configurazione: in questo modo nel momento in cui si riceverà a casa il dispositivo non bisognerà fare altro che collegarlo alla corrente ed il gioco è fatto.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 6 Euro al mese, ovviamente ad interessi zero.

Al fianco dell'Echo Dot è anche possibile aggiungere accessori extra come il supporto da parete, la lampadina, l'Echo Wall Clock, l'orologio che consente di tenere sotto controllo i timer e che si controlla con i comandi vocali.