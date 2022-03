Offerte di Primavera Amazon dalla mezzanotte: abbiamo delle anticipazioni

Come alcuni tra di voi già sapranno, a breve prenderanno il via le Offerte di Primavera di Amazon Italia. Ebbene, possiamo già fornirvi qualche anticipazione in merito agli sconti che ci saranno.

Più precisamente, nell'ambito delle promozioni Amazon di primavera, dal 1 aprile 2022 e fino al 13 aprile 2022, lo smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (versione Black 46mm) sarà disponibile su Amazon a un prezzo di 189,90 euro (il costo di partenza in genere sarebbe di 249 euro). Ricordiamo che si fa riferimento a un prodotto di recente uscita, in quanto HUAWEI WATCH GT 3 è stato ufficializzato a fine 2021 in Europa.

Per il resto, il brand ha comunicato che tra gli altri device in offerta rientreranno anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i (versione Black), che verranno proposti a un costo di 54,90 euro (il prezzo generalmente sarebbe di 89 euro). Ricordiamo che anche in questo caso si fa riferimento a un dispositivo approdato tutto sommato di recente nel nostro Paese, dato che gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i sono arrivati in Italia nel 2021.

Inoltre, si fa riferimento allo smartphone HUAWEI nova 9, che in questo contesto verrà proposto a 405 euro (solitamente il prezzo ammonterebbe a 449,90 euro). Il prodotto è stato annunciato nel 2021. Per il resto, ricordiamo che di recente HUAWEI ha lanciato anche nova 9 SE (che non va però confuso con il dispositivo in promozione). Insomma, nei prossimi giorni potrebbe interessarvi fare un salto su Amazon Italia, nel caso abbiate intenzione di approfondire le offerte che ci sono state anticipate direttamente da HUAWEI. Per il resto, chiaramente ci sarà modo di tornare a trattare su queste pagine altre promozioni che verranno lanciate nell'ambito dell'iniziativa.