Offerte di Primavera Amazon: grande offerta combo su smart TV OLED e soundbar Philips

Dopo avervi segnalato in mattinata le offerte del momento su Amazon Echo ed Echo Show, ritorniamo ancora una volta nelle pagine del portale di e-commerce nato per mano di Jeff Bezos per riportarvi una intrigante promozione sulla combo smart TV 4K OLED e soundbar a marchio Philips, proposta al prezzo più basso di sempre.

L’offerta a cui ci stiamo riferendo è la seguente:

Philips 55OLED856 4k UHD OLED Android Tv, 55 Pollici 4k Smart Tv con Ambilight, Vibrante Immagine HDR, Cinematica Dolby Vision & Atmos Sound + Altoparlante Soundbar con Subwoofer Wireless, Bluetooth: 1.399 Euro (1.648,22 Euro)

Questo bundle unico è disponibile su Amazon da appena dodici giorni e comprende il televisore Philips 55OLED856 dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con Ambilight, HDR e Dolby Vision, assieme al sistema audio composto da altoparlante e soundbar a 2.1 canali con supporto a Dolby Atmos e DTS Play-Fi. Separatamente, il televisore costerebbe 1.117,96 Euro, mentre il sistema Philips Audio 281,04 Euro. Come spiegato da Amazon, quindi, con questa offerta sul pacchetto unico si ottiene un risparmio effettivo di 270,33 Euro rispetto agli articoli acquistati separatamente.

La società statunitense si occuperà, quindi, sia della vendita che della spedizione, garantendo la consegna gratuita a tutti i clienti Prime. Si rammenta, infine, che questa offerta varrà solamente fino al 13 aprile 2022.

Al contempo, sempre su Amazon potrete trovare anche sconti fino al 53% su TV LG OLED.