Offerte di Primavera Amazon: sconti su tre smartphone OnePlus, fino al 31%

Mentre continua il No Iva Show di Unieuro, con una serie di sconti molto interessanti anche sui MacBook, Amazon propine un'altra serie di promozioni molto interessanti sugli smartphone a marchio OnePlus. Interessati sono tre smartphone della società asiatica, disponibili a prezzo ridotto.

Di seguito, nello specifico, i modelli scontati:

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Blue Haze: 329 Euro (399 Euro)

Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Blue Haze: 329 Euro (399 Euro) OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Astral Black): 499 Euro (719 Euro)

Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Astral Black): 499 Euro (719 Euro) OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra: 399 Euro (499 Euro)

Su OnePlus Nord 2 da 128 gigabyte è disponibile anche il pagamento rateale in cinque mensilità, al prezzo di 65,80 Euro al mese ad interessi zero e tasso zero, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per martedì prossimo, dal momento in cui stiamo scrivendo. Sul modello da 256 gigabyte, invece, il pagamento rateale è da 79,80 EUro al mese e la consegna è garantita a casa per lunedì prossimo se si effettua l'ordine entro 9 ore.

Per quanto riguarda OnePlus 9 5G, invece, l'arrivo a casa è prevista per lunedì 11 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine in 9 ore e 2 minuti, mentre non è disponibile il pagamento a rate.