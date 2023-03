Offerte di Primavera Amazon: sconto del 44% su un TV LG OLED da 48'

Ultime ore delle offerte di primavera targate Amazon, che scadranno alle 23:59 di oggi 29 Marzo 2023. Il colosso di Seattle in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV LG OLED da 48 pollici del 2022, su cui è possibile risparmiare il 44%.

Di seguito i dettagli:

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48", TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22: 949 Euro (1699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita con il Prime per lunedì 3 Aprile 2023 da coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 79,09 Euro al mese, ad interessi zero. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, che crea una linea di credito riutilizzabile che permette di ripartire il costo pagando per delle spese extra.

Amazon dà anche la possibilità di aggiungere la protezione extra per due anni a 70,89 Euro o tre anni a 93,89 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Le offerte di primavera di Amazon saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 29 Marzo 2023. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.