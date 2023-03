Offerte di Primavera Amazon, che sconto su OnePlus 10T: è al minimo storico!

Continuano le offerte di primavera di Amazon, che stanno proponendo al pubblico dei veri e propri affari nel settore smartphone. Dopo aver proposto Google Pixel 6a ad un prezzo bomba, infatti, il colosso dell'ecommerce ha appena scontato OnePlus 10T di più di 250 Euro, facendolo scendere al minimo storico.

Nello specifico, OnePlus 10T è 5G scontato del 37% su Amazon Italia nell'ambito delle Offerte di Primavera: il prezzo del device, normalmente pari a 719 Euro, è sceso a 452,02 Euro nelle ultime ore. In termini assoluti, parliamo di un ribasso pari a 264 Euro. L'offerta, comunque, è valida per il modello da 128 GB di memoria e da 8 GB di RAM, disponibile nella colorazione Jade Green.

Inferiore è lo sconto per la variante Moonstone Black, di colore nero, proposta a 640 Euro tondi tondi, l'11% in meno del prezzo di listino. Difficile spiegare il motivo dietro alla differenza di prezzo tra le due varianti dello smartphone, perché entrambe vengono comunque proposte nel taglio da 128 GB di storage e da 8 GB di RAM.

Lo OnePlus 10T 5G da 256 GB di memoria interna è a sua volta in saldo, benché con un ribasso più contenuto del modello Jade Green da 128 GB. Il device, infatti, è scontato del 17% e viene proposto a 679,90 Euro, contro gli 819 Euro di listino. A conti fatti, si tratta di uno sconto di 140 Euro per uno smartphone ancora attuale, visti il suo chip Snapdragon 8+ Gen1, la sua tripla fotocamera da 50 MP e la ricarica SuperVOOC di OPPO da 150 W.

Infine, anche lo OnePlus 10T 5G da 256 GB in versione Moonstone Black è scontato, ma in questo caso solo del 9%. Per portarvelo a casa, dunque, vi toccherà sborsare 749 Euro, ben 70 in più della variante Jade Green: se non avete particolari preferenze per una tinta o per l'altra del device, dunque, il consiglio è quello di lanciarvi sulla variante verde del prodotto, lasciando perdere quella nera.