Offerte di primavera Amazon: in sconto TV Hisense e Samsung ed SSD Crucial

Continuano anche nel weekend gli Sconti di Primavera targati Amazon. Quest'oggi segnaliamo delle promozioni molto interessanti su alcuni televisori a marchio Hisense e Samsung, e su un SSD da 1 terabyte targato Crucial. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti di Primavera Amazon

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50" , Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica B]: 599 Euro (799 Euro)

, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica B]: 599 Euro (799 Euro) Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 799,99 Euro (1199 Euro)

Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 799,99 Euro (1199 Euro) Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 83,70 Euro (109,79 Euro)

Sul TV Hisense, la consegna è garantita ovviamente senza costi aggiuntivi per il 2 Aprile 2021, mentre sul televisore Samsung il giorno prima, il 1 Aprile. Per quanto riguarda l'SSD Crucial, invece, i tempi sono più stretti e l'arrivo a casa è previsto per martedì 30 Marzo 2021 per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime tre ore e 36 minuti. Ovviamente tutti i prodotti beneficiano delle spedizioni Prime e di tutti i vantaggi legati al programma di abbonamento.