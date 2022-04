Offerte di Primavera Amazon: smartwatch Samsung e Huawei anche a metà prezzo

Oltre alle offerte Amazon su smartphone Xiaomi e POCO, in queste prime giornate di aprile 2022 possiamo anche trovare, nel vasto insieme di promozioni primaverili proposte dal gigante dell’e-commerce, anche smartwatch Samsung e Huawei in sconto con tagli fino al 50%. Eccovi l’elenco dei migliori modelli disponibili.

Sconti Amazon su smartwatch Samsung e Huawei

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana]: 169 Euro

Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana]: 169 Euro HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell’Ossigeno, Resistente all’Acqua, Verde (Forest Green): 36,90 Euro

Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell’Ossigeno, Resistente all’Acqua, Verde (Forest Green): 36,90 Euro HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 59,90 Euro

Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 59,90 Euro HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Nero (Night Black): 99,90 Euro

Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Nero (Night Black): 99,90 Euro Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black: 189,90 Euro

Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black: 189,90 Euro Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Brown Leather: 209 Euro

In particolare, segnaliamo HUAWEI Watch Fit e Huawei Watch GT 3 da 46 mm al prezzo più basso di sempre, mentre il wearable HUAWEI Watch GT 2 è in vendita al 50% in meno. Amazon si occuperà della vendita e della spedizione, con consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime anche in un giorno. In certi casi, la società di Seattle proporrà la soluzione di pagamento in 5 rate mensili Tasso Zero, alternativa al piano a rate pensato da Cofidis.

Tra le Offerte di Primavera potrete trovare anche un ottimo bundle smart TV OLED e Soundbar Philips in sconto.