Offerte Primavera Amazon: tantissimi sconti su TV e soundbar LG, Samsung e Sony

Continuano le offerte di Primavera targate Amazon, che hanno preso il via qualche giorno fa. Mentre sono ancora attive le promozioni sugli Echo, i Kindle e Fire TV Stick, la piattaforma di Jeff Bezos propone degli sconti molto interessanti su tanti TV e soundbar.

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 449,99 Euro

Samsung TV QE55Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 659,99 Euro

LG OLED55CX6LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie CX con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Processore 4K α9 Gen3 con AI, Wi-Fi, AI ThinQ, FILMMAKER MODE, HDR, Google Assistant e Alexa Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 1349 Euro

Samsung Soundbar HW-T430/ZF da 170W, 2.1 Canali, Nero: 109,99 Euro

LG SN4 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Tecnologia DTS Virtual:X, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero: 149 Euro

Sony HT-SF200 Soundbar 2.1 Canali con Subwoofer Integrato, USB, Bluetooth, Nero: 129 Euro

LG SN7CY Soundbar TV Bluetooth 160W 3.0.2 Canali con Dolby Surround, Dolby Atmos, Tecnologia DTS:X, Audio Meridian, AI Sound Pro e Subwoofer Integrato, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero: 219 Euro

Le promozioni in questione saranno attive per i prossimi cinque giorni, ma per la lista completa delle TV e soundbar in sconto vi rimandiamo alla pagina dedicata.