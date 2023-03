Offerte di Primavera Amazon: ultime ore dello sconto sull'aspirapolvere Xiaomi Vacuum

Mentre continua lo Xiaomi Fan Festival, si avviano verso la conclusione le offerte di primavera targate Amazon. Fino alle 23:59 di oggi è possibile godere di uno sconto molto interessante su un'aspirapolvere senza fili della società asiatica.

Si tratta della Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, che viene proposta al prezzo di 199,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per lunedì 3 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore ed 1 minuto dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

L'aspirapolvere garantisce un'aspirazione potente con un massimo di 120AW, che permette di rimuovere velocemente la polvere ed offre una pulizia approfondita anche su superfici dure oltre che morbidi. Grazie al design anti groviglio inoltre si evita che i capelli o i peli degli animali domestici rimangano incastrati all'interno della spazzola. Gli utenti avranno la possibilità di accedere a tre modalità: eco, standard e potente, che si adattano alle varie esigenze. Integrato anche un sistema di separazione ciclonica e filtrazione a cinque passaggi che garantiscono la separazione della polvere e l'aspirazione anche delle particelle più piccole.

Nella scheda tecnica, Xiaomi parla di un'autonomia di 60 minuti grazie alla batteria da 2500 mAh.