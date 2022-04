Offerte primaverili Euronics: disponibile smart TV OLED Hisense al 47% in meno

Tra le tante offerte primaverili proposte da Euronics in questi giorni abbiamo già segnalato alcuni televisori Samsung e Sony in sconto con tagli importanti sul prezzo di listino, eppure non sono gli unici: ecco a voi un interessante smart TV 4K OLED Hisense venduto a quasi metà prezzo.

Questo modello in particolare è il televisore Hisense 55A80G dotato di uno schermo OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55 pollici e con tecnologia Pixel Dimming per controllare individualmente ogni pixel, supporto lato video alle tecnologie HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ. Lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è VIDAA U5.0 con applicazioni pre-installate come Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN e, per noi utenti del Belpaese, pure Rai Play e Mediaset Play. Non può mancare, ovviamente il decoder per il digitale terrestre DVB-T2.

La catena di distribuzione stellata di origine olandese propone questo televisore a 799 Euro al posto dei 1.499 Euro di listino, ovverosia al 47% in meno. Con l’acquisto online potrete anche aggiungere la consegna al piano, la protezione acquisto SERENA con costo tra i 59 Euro e i 99 Euro a seconda dell’opzione selezionata, e l’installazione del TV a parete per 39 Euro.

Attenzione però all’iniziativa Hisense valida fino al 31 maggio 2022 che consiste di ottenere un rimborso di 50 Euro sull’acquisto di questo smart TV, direttamente tramite il sito ufficiale del produttore.

