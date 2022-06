Quali offerte ci saranno al Prime Day 2022 di Amazon? Prime indicazioni ed anticipazioni

A pochi giorni dall’annuncio dell’Amazon Prime Day 2022, continua la nostra marcia d'avvicinamento alle 48 ore di sconti che prenderà il via il 12 Luglio 2022 e che chiaramente seguiremo su queste pagine.

Pur senza scendere nei dettagli, però, il colosso di Seattle ha già fornito un’idea di quelle che saranno le promozioni che saranno proposte nel corso dei due giorni.

Nel comunicato stampa ufficiale, infatti, fa riferimento ad offerte sui prodotti Samsung, LG, Xiaomi, Hisense, Oral-B, Huawei, Braun, Foppapedretti, OnePlus e Vans, a cui si aggiungeranno quelle delle piccole e medie imprese che quest’anno hanno guadagnato un badge ad hoc che renderà i loro prodotti riconoscibili.

Sul solco di quanto fatto negli scorsi anni, però, Amazon potrebbe proporre offerte anche sui suoi dispositivi basati su Alexa: se quindi siete in attesa di uno sconto per acquistare un Echo Show, Echo Dot o Echo, oppure una Fire TV Stick, il consiglio è di aspettare il 12 Luglio per portarle a casa.

Non dovrebbero mancare, ma chiaramente almeno al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, nemmeno le promozioni Amazon Warehouse, su cui l’e-commerce potrebbe offrire sconti del 20% o comunque cospicui.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come avere Amazon Prime gratis per il Prime Day 2022