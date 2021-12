Che offerte propone Iliad a fine dicembre? Si parte sempre da 4,99 Euro al mese

L’operatore telefonico virtuale francese Iliad torna alla carica anche a fine dicembre aggiornando nuovamente il suo catalogo di offerte attive. Mentre la società lavora sul lancio della rete fissa per gennaio 2022, vediamo il portfolio di promozioni ora disponibili sia per nuovi clienti che per eventuale portabilità.

L’offerta più economica resta sempre Iliad Voce da 4,99 Euro al mese, pacchetto che include minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 40 MB di Internet. A 6,99 Euro al mese, invece, troverete Iliad Giga 40 con minuti e SMS illimitati, assieme ai 40 Giga di traffico mobile come da nome. Ulteriore alternativa è Iliad Giga 80, anch’essa con chiamate/SMS senza limiti e 80 Giga di rete mobile, il tutto per 7,99 Euro al mese.

Attenzione però a Iliad Flash 150, offerta lanciata a inizio dicembre e contenente minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati e ben 150 gigabyte per la connessione a Internet anche in 5G. Il prezzo? 9,99 Euro al mese, “per sempre, per davvero”. Il costo di attivazione è pari a 9,99 Euro una tantum e potrà essere effettuata sia online che presso gli Iliad Point. Questa promozione varrà tuttavia soltanto fino all’11 gennaio 2022.

Infine, i già clienti potranno attivare Iliad Giga 120 con minuti/SMS illimitati e 120 Giga di traffico mobile anche in 5G, il tutto per 9,99 Euro al mese. Questo passaggio dall’offerta della propria SIM alla nuova potrà essere effettuato tramite l’Area Personale in maniera completamente gratuita.