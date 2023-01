Quali offerte propone Iliad a gennaio 2023? Flash 120 sta per scadere!

Già abbiamo parlato nel dettaglio della offerta Flash 120 2023 lanciata da Iliad, ma essa resta solo una tra i tanti pacchetti dati disponibili in queste prime giornate del nuovo anno. Vediamo, pertanto, come da nostra tradizione, le offerte Iliad attivabili a gennaio 2023 e i loro rispettivi prezzi, assieme a eventuali limiti di validità.

Riguardo a questi ultimi, dobbiamo specificare anzitutto che Iliad Flash 120 da 7,99 euro al mese durerà ancora pochi giorni: in data 10 gennaio 2023, infatti, abbandonerà il portfolio dell’operatore telefonico italiano sul sito ufficiale per lasciare spazio a una offerta sostitutiva, molto probabilmente dal bundle dati simile. In queste ore potrete comunque accedere a questo piano, il quale include minuti e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale, e 120 Giga di Internet su rete 4G.

Altrimenti, tra gli altri piani tariffari il meno costoso resta sempre Iliad Voce da 4,99 euro al mese, con chiamate e messaggi senza limiti ma con solamente 40 Mega di Internet. In alternativa, si sale a 9,99 euro al mese per Giga 150 che, come da nome, include 150 Giga di Internet in 4G e anche in 5G – sebbene soltanto su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete mobile di quinta generazione Iliad. Non mancano, naturalmente, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Ultimo ma non meno importante, Iliad Dati 300 da 13,99 euro al mese è il pacchetto che include 300 Giga di Internet in 4G e null’altro, pensato per chi ha esclusiva necessità dell’accesso alla rete mobile. Questa e tutte le offerte telefoniche sopra citate richiedono il pagamento di 9,99 euro una tantum per l’attivazione.

Pochi giorni addietro, invece, Iliad e WindTre hanno dato vita a Zefiro, joint venture per accelerare la diffusione della rete mobile e coprire le aree meno popolate.