Quali offerte propone Iliad a metà gennaio 2022? Si parte da 4,99 Euro al mese

Giusto a qualche giorno dal ritorno sul mercato di Iliad Giga 120, offerta 5G da 9,99 Euro al mese disponibile per nuovi clienti dell’operatore francese, vediamo assieme quali offerte propone Iliad a metà gennaio 2022. Come nei mesi precedenti si parte da 4,99 Euro al mese: ecco l’elenco completo.

Il piano più economico è ancora una volta Iliad Voce da 4,99 Euro al mese con minuti e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale, assieme a 40 MB al mese di traffico dati. Salendo dunque a 6,99 Euro al mese troviamo Iliad Giga 40 con chiamate illimitate verso tutti e SMS senza limiti, oltre ai 40 Giga di Internet come suggerito dal nome. A concludere le offerte base è Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese sempre con minuti/SMS senza limiti, ma con 80 Giga di rete mobile.

Come anticipato in apertura, ribadiamo ancora una volta che ora è disponibile Iliad Giga 120 sia per i già clienti, sia per i nuovi clienti, con minuti/SMS senza limiti verso tutti e 120 Giga di Internet anche in 5G, al prezzo di 9,99 Euro al mese. Salutiamo allora Iliad Giga 150, non più disponibile dall’11 gennaio scorso.

Tutte queste offerte potranno essere attivate online, presso Iliad Store e SIMBOX nei Corner, con pagamento della prima spesa (attivazione e prima ricarica) tramite carta di credito, carta prepagata, o contanti presso Iliad Point e Iliad Express.

Ricordiamo, in conclusione, che l’offerta fissa Iliad con fibra FTTH arriverà tra pochi giorni.