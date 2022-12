Quali offerte propone Kena Mobile a fine dicembre? Ci sono ancora 100 Giga in regalo

Dopo avere trattato, giusto nella giornata di ieri, le offerte Iliad disponibili a fine dicembre, cambiamo operatore e analizziamo altre promozioni di portabilità lanciate da uno dei principali brand del Belpaese. Nello specifico, ecco quali sono le offerte Kena accessibili a fine 2022.

Sul sito ufficiale del secondo brand consumer TIM spicca soprattutto il piano “Regalati Kena” da 6,99 euro al mese con minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale, 500 SMS verso tutti e 130 Giga in 4G, accompagnati da 100 Giga bonus per 30 giorni completando l’attivazione (proposta a costo zero) entro il 9 gennaio. Questo piano specifico resta tuttavia limitato a operatori virtuali come PosteMobile, Fastweb e altri MVNO, oltre a Iliad e nuovi numeri.

L’offerta più economica rimane quella da 4,99 euro al mese, la quale include mensilmente chiamate senza limiti, 500 SMS e 1 Giga di Internet in 4G; anche in questo caso, l’attivazione è limitata a clienti di Iliad, MVNO e nuove SIM. Altrimenti, si passa al piano da 7,99 euro al mese con 150 Giga, 500 messaggi verso tutti i cellulari e minuti senza limiti, con navigazione fino a 60 Mbps e sempre 100 Giga bonus per 30 giorni. Alla lista di operatori che possono accedere a questo piano tariffario si aggiunge ho., secondo brand di Vodafone. Infine, per la portabilità si sale al piano Kena da 9,99 euro al mese con ben 1000 SMS, chiamate illimitate e 230 Giga, senza contare il bonus promozionale di 100 Giga.

Altrimenti, i clienti di operatori come Vodafone, TIM, WindTre e Very Mobile potranno attivare solamente i costosi piani da 11,99 euro e 12,99 euro al mese, rispettivamente con 100 e 150 Giga di Internet in 4G. Anche per queste offerte l’attivazione resta gratuita.

Parlando invece dell’operatore principale, rivediamo tutte le offerte TIM di dicembre 2022 per la portabilità.