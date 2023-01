Quali offerte propone Very Mobile a gennaio 2023? C'è buono Amazon in regalo

Un giorno dopo avere osservato le offerte di portabilità Vodafone di inizio gennaio 2023, spostiamo il nostro sguardo verso un altro operatore per vedere nel dettaglio i piani di portabilità Very Mobile di questo mese. Notiamo, peraltro, che viene dato in regalo un buono Amazon da 10 euro.

Prima di tutto, qualche precisazione in merito a questa iniziativa promozionale: fino al 31 gennaio 2023 sarà possibile completare la portabilità ricevendo in regalo, dopo il primo rinnovo – che avviene contemporaneamente all’attivazione -, un buono Amazon del valore di 10,00 Euro. Considerato che ci sono soltanto 3.000 buoni a disposizione del secondo brand consumer di WindTre per l’operazione a premi, meglio affrettarsi con la portabilità se risulta di vostro interesse.

Vediamo allora i piani disponibili sul sito ufficiale Very Mobile: il più interessante ed economico costa 6,99 euro al mese e include 100 Giga assieme a chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile italiano. In alternativa, sarà possibile attivare il piano Very Mobile da 7,99 euro al mese con 150 Giga, o quello da 9,99 euro al mese con ben 220 Giga. L’attivazione è gratuita, come anche la spedizione, ma limitata ai clienti di altri operatori virtuali come CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca ed elimobile, oltre a Iliad.

I clienti che provengono da ho., Kena, TIM, Vodafone e WindTre possono invece attivare solamente i piani più costosi da 12,99 euro e 13,99 euro al mese: il primo include 150 Giga oltre a minuti e messaggi illimitati, mentre il secondo arriva a 220 Giga. Attivazione e spedizione avvengono sempre con zero costi aggiuntivi.

Ricordiamo, in chiusura, che Iliad ha rilanciato la offerta Giga 100 da 7,99 euro al mese.