Quali offerte propone Very Mobile a novembre 2022? C'è piano speciale Black Friday

A pochi giorni dalla nostra rassegna delle offerte di portabilità TIM del mese, passiamo a uno degli operatori virtuali principali italiani per vedere le sue proposte. Di seguito, dunque, troverete le offerte Very Mobile disponibili a novembre 2022 sia per la portabilità, sia per i nuovi numeri.

Dal sito di Very Mobile troviamo anzitutto la offerta speciale Black Friday che consente di passare al secondo brand consumer di WindTre con un piano da 5,99 euro al mese con 50 Giga, minuti e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. La scadenza di questa promozione è fissata alla mezzanotte del 22 novembre 2022; pertanto, se siete interessati è meglio procedere rapidamente con il cambio operatore.

La lista delle offerte di portabilità da operatori come Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, per il resto, non varia: troviamo Very 100 Giga a 6,99 euro al mese, sempre con chiamate e messaggi illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, o Very 150 Giga a 7,99 euro al mese. Si passa dunque a Very 200 Giga a 8,99 euro mensili o, infine, al più costoso Very 220 Giga a 9,99 euro. In tutti questi casi, SIM, attivazione e spedizione sono offerti a costo zero.

Inoltre, con la portabilità si ottiene un buono regalo Amazon da 10 euro, perfetto per completare gli acquisti del Black Friday 2022 spendendo meno.

Per i nuovi numeri, invece, sono disponibili esclusivamente i piani da 50 Giga, 150 Giga e 200 Giga, con attivazione gratuita. Dulcis in fundo, i clienti di operatori come TIM, Vodafone, Kena, WindTre, ho. e Spusu possono attivare soltanto i piani Very 50 Giga da 11,99 euro al mese e 150 Giga a 13,99 euro al mese.