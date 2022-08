Quali offerte propone Vodafone ad agosto 2022 per portabilità? Partono da 7,99 euro

Pochi giorni fa abbiamo esaminato le offerte Iliad disponibili questo mese per tutti coloro che vogliono cambiare operatore, ma non è l’unica proposta interessante sul mercato italiano. Per farvi altri esempi, ecco a voi le offerte di portabilità Vodafone di agosto 2022, dove i prezzi partono da 7,99 Euro al mese.

Sul sito ufficiale dell’operatore di origine britannica troviamo importanti variazioni rispetto al mese precedente nei pacchetti disponibili, tra cui il cambio nome per tutte le offerte: ad esempio, quella che una volta era nota come Special 50 Digital Edition ora è chiamata Special Giga, costa sempre 7,99 Euro al mese (5 Euro per la prima mensilità) e include 1000 SMS e minuti illimitati di chiamate verso tutti con 70 Giga anziché 50 Giga, a meno che non si attivi il pagamento con SmartPay che porta i Giga totali a 100.

Questa offerta è accessibile ai clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Very Mobile, LycaMobile e di altri MVNO, come anche Vodafone Silver da 9,99 Euro al mese, nota prima come Special 100 Digital Edition e con lo stesso identico bundle: minuti/SMS senza limiti e 100 Giga anche senza SmartPay. Il prezzo resta bloccato per 24 mesi e il primo mese costa solo 5 Euro.

I clienti Kena possono invece accedere soltanto a Vodafone Bronze da 9,99 Euro al mese con 50 Giga e minuti e chiamate senza limiti, con attivazione dal costo pari a 0,01 Euro. Infine, i clienti TIM, WindTre e ho. possono accedere alle tre offerte RED: RED Pro da 14,99 Euro al mese include 50 Giga in 5G, SMS illimitati e minuti sempre senza limiti in Italia e Unione Europea; RED Max ha lo stesso pacchetto, ma include 100 Giga e costa 19,99 Euro al mese. Infine, RE Max Under 25 comprende 100 Giga in 5G, chiamate/SMS illimitati e Rete Sicura a 9,99 Euro al mese. In tutti e tre i casi, l’attivazione costa 6,99 Euro.

A inizio mese abbiamo anche visto le offerte di portabilità WindTre di agosto 2022.