Quali offerte propone WindTre a dicembre 2022 per cambio operatore?

Altro mese, altra rassegna delle offerte telefoniche per il cambio di operatore proposte dai maggiori provider italiani. Dopo avere trattato i piani di portabilità TIM ora disponibili, vediamo la lista delle offerte di portabilità WindTre di dicembre 2022, con prezzo minimo di 7,99 euro al mese.

Visitando il sito ufficiale WindTre dedicato esclusivamente ai piani tariffari per il passaggio da un altro operatore, quello meno costoso resta Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese, il cui pacchetto dati è caratterizzato da minuti illimitati di chiamate, 50 Giga di rete mobile in 4G e 200 messaggi verso tutti. I giga per la navigazione in rete raddoppiano se si sceglie di attivare Go 101 Star+ Digital Easy Pay, con lo stesso prezzo mensile ma vincolo di ricarica automatica tramite carta di credito o conto corrente, oltre che vincolo di permanenza per 24 mesi.

Lo stesso vale per Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 euro al mese, con 150 Giga, mentre Go 100 Special+ Digital si ferma a 100 Giga ma rimuove ogni vincolo di permanenza e consente la ricarica telefonica direttamente su credito residuo. Queste promozioni sono disponibili esclusivamente per operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.

I clienti Kena e Lycamobile possono invece attivare solamente le offerte Go 50 Special Digital da 9,99 euro al mese, con 50 Giga, 200 SMS e minuti senza limiti; Go 100 Special Easy Pay, con stesso prezzo ma 100 Giga e ricarica automatica con vincolo di 24 mesi: e Go 100 Max Digital con 100 Giga e prezzo di 11,99 euro al mese.

Infine, coloro che provengono da TIM, Vodafone, ho. Mobile e Very Mobile possono attivare una SIM WindTre selezionando solamente tra Di Più Full 5G e Di Più Full 5G Easy Pay, entrambe da 14,99 Euro al mese ma con il raddoppio della rete mobile disponibile a 100 GB per la seconda citata, in quanto viene posto il vincolo di permanenza di 24 mesi con ricarica automatica. Non mancano poi 200 SMS, chiamate illimitate e 50 minuti verso destinazioni estere.

Nel mentre, WindTre ha aumentato i costi di disattivazione della rete fissa.