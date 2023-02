Quali offerte di portabilità propone WindTre a febbraio 2023? Minimo 7,99 euro al mese

Sette giorni fa abbiamo visto le offerte di portabilità Vodafone per questo mese. Se non gradite l’operatore rosso, però, potrebbero interessarvi le proposte dell’operatore arancione: ecco, dunque, i piani di portabilità WindTre di febbraio 2023, con il prezzo minimo di 7,99 euro al mese.

Esattamente come a gennaio 2023, il piano più economico proposto sul portale WindTre dedicato è Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese: il pacchetto è composto da 200 SMS verso tutti, minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, e 50 Giga su rete 4G. È possibile però portare il traffico Internet a 101 Giga con Go 101 Star+ Digital Easy Pay che, tuttavia, allo stesso costo mensile richiede di rimanere con WindTre per 24 mesi.

Infine, si trovano Go 100 Special+ Digital da 9,99 euro al mese con lo stesso bundle dati; oppure, Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 euro al mese con ben 150 Giga e vincolo di permanenza di 24 mesi. Tutte queste offerte citate sono accessibili soltanto se si è clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce o di altri MVNO.

I clienti Kena o Lycamobile possono invece richiede la portabilità solo con tre piani: Go 50 Special Digital da 9,99 euro al mese, con 50 Giga; Go 100 Special Easy Pay con 100 Giga allo stesso prezzo con vincolo di permanenza; oppure, Go 100 Max Digital costa 11,99 euro al mese con 100 Giga. Restano 200 gli SMS a disposizione, mentre le chiamate sono illimitate verso tutti.

Dulcis in fundo, i clienti ho. Mobile, Very Mobile, Vodafone e TIM potranno richiedere la portabilità solo con Di Più Full 5G e Di Più Full 5G Easy Pay, dal costo mensile sempre pari a 14,99 euro al mese, ma rispettivamente con 50 e 100 Giga anche in 5G.

In chiusura, vi rimandiamo alle offerte Iliad di febbraio 2023.