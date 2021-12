Offerte e regali di Natale MediaWorld 2021: al via il volantino attivo fino al 24 Dicembre

Con la scadenza dello Sconto Subito Xmas di Mediaworld, la catena di distribuzione d'elettronica aggiorna oggi le proprie offerte e lancia il volantino di Natale attivo fino al prossimo 24 Dicembre 2021, battezzato "A Ognuno La Sua Tecnologia", valido sia online che nei negozi.

Accessibile direttamente attraverso la pagina dedicata Mediaworld, il volantino si configura come un vero e proprio tool per scegliere il regalo per la persona cara: cliccando su "A chi lo regali?" si vedranno una serie di categorie di persone che riflettono bene o male i gusti di tutti

Scorrendo verso il basso, invece, si potranno vedere le varie categorie di prodotti, con tutte le relative offerte.

Nel comparto della telefonia, troviamo il Samsung Galaxy S21+ 5G da 256 gigabyte a 799 Euro, in calo rispetto ai 1129 Euro di listino, mentre l'Oppo A94 5G Fluid Black è disponibile a 269,99 Euro. Interessante anche lo sconto sulle AirPods di terza generazione che passano a 194,99 Euro, con uno sconto di 5 Euro rispetto ai 199 Euro di listino, mentre la confezione da quattro delle AirTag è disponibile a 99,99 Euro.

Tra i TV, invece, segnaliamo il Philips OLED 4K 55OLED805 da 55 pollici a 999 Euro, 200 Euro in meno dai 1199 Euro di listino, mentre il Samsung QE75Q60AAUXZT da 75 pollici può essere acquistato a 1476 Euro. Il Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A da 55 pollici, invece, è disponibile a 1799 Euro.